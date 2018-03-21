​Трамп заявил Путину, что обеспокоен заявлениями о разработке нового российского оружия

Накануне состоялся телефонный разговор лидеров США и России, в ходе которого Дональд Трамп заявил Владимиру Путину, что обеспокоен заявлениями о разработке в России новых видов вооружений, пишет «Интерфакс» со ссылкой на издание NewYorkTimes.

«В ходе телефонной беседы во вторник господин Трамп сказал господину Путину, что его обеспокоили заявления о разработке в России "неуязвимых" межконтинентальных баллистических ракет и ядерных торпед, которые могут ввести в заблуждение всю оборону США», – пишет издание, ссылаясь на высокопоставленного представителя американской администрации.

Напомним, что об этом оружии Путин говорил в Послании Федеральному собрнаию.