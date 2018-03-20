17 марта титула нефтяной королевы ОАО «Сургутнефтегаз» была удостоена Юлия Цветкова, инженер по организации и нормированию труда II категории (Сургутское УБР-3), сообщается в группе молодежного объединения предприятия. Дипломы вице-мисс получили Алсу Нурияхметова (специалист по кадрам треста «Сургутнефтегеофизика») и Анна Артеменко (бухгалтер Федоровского УПНПиКРС).
В Сургуте выбрали новую «Нефтяную королеву»
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