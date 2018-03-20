Мигранты могут бесплатно провериться на туберкулез в поликлинике №4 Сургута

24 марта в БУ «Сургутская городская клиническая поликлиника № 4» будет проводиться День бесплатного обследования на туберкулез для иностранных граждан. Не имеющих российского гражданства, в этот день бесплатно пройти флюорографическое обследование по адресу: г. Сургут, ул. Игоря Киртбая, д. 12, (поликлиника для взрослых «Нефтяник»), каб. 336, с 8:00 до 15:00.

Такая акция неслучайна: ситуация с заболеваемостью туберкулезом в России, странах постсоветского пространства неблагоприятна, то есть его распространенность достаточно высока.

В 2016 году во всем мире заболели 10,4 миллиона человек, из них 1 миллион человек – это дети. Слабый иммунитет и контакт с зараженным человеком — опасны заражением. Именно поэтому прохождение флюорографии обязательно для всех граждан.