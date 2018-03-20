​В СурГПУ особенные дети сыграют в мини-футбол

23 марта в Сургутском государственном педагогическом университете состоятся окружные соревнования по мини-футболу в рамках программы «Специальная Олимпиада России» среди детей с ментальными нарушениями.

В таких матчах участвует около десяти футбольных команд из школ для обучающихся с ограничениями здоровья и школ-интернатов нашего округа. Соревнования являются отборочными для участия во Всероссийской Специальной Спартакиаде, которая пройдёт в апреле в Санкт-Петербурге.

Программа «Специальная Олимпиада России» в Югре развивается с 2002 года. В её рамках проводятся соревнования для особенных детей по самым разным направлениям: волейболу, баскетболу, мини-футболу, лыжным гонкам, снегоступингу, плаванию, настольному теннису, легкой атлетике, пауэрлифтингу и бочче.

В состязаниях участвуют дети в возрасте от 12 лет из школ для детей с ОВЗ и школ-интернатов со всего ХМАО.

В рамках Специальной Олимпиады на базе Сургутского государственного педагогического университета ежегодно проводятся соревнования по мини-футболу под руководством Ольги Богатой, старшего научного сотрудника Региональногоресурсного центра СурГПУ, преподавателейкафедры адаптивной физической культуры и студентов факультета (судейство и волонтёрство).

Юные спортсмены имеют возможность состязаться не только на базе вуза, но и выезжать на Всероссийские и Международные соревнования. За 15 лет работы программы ребята участвовали во Всероссийских спортивных играх Специальной Олимпиады более 60-ти раз!

Дети с ментальными нарушениями соревновались со своими ровесниками в Москве, Санкт-Петербурге, Архангельске, Сочи, Костроме, Самаре и других российских городах. Заметим, что это ребята, которые без помощи активистов Специальной Олимпиады никогда бы не вышли за пределы своего интерната или – в лучшем случае – населённого пункта.

А специальные атлеты под руководством Ольги Богатой и сотрудников Ресурсного центра СурГПУ не только участвуют, но и побеждают! Так, несколько лет назад Оля Захарова из Ханты-Мансийска с соревнований по лыжным гонкам, которые проходили в Айдахо, США, привезла две медали – золотую (3 км) и серебряную (5 км)! Девочки из Югры завоевали серебряные медали на Международных Специальных Олимпийских играх по баскетболу в Шанхае, Китай, проиграв всего один бросок австралийкам!

А в мае этого года 15-летняя Вероника Бурасова (тренер Сергей Ивин) из Сургутской школы для детей с ОВЗ в составе российской сборной поедет в Амстердам, Нидерланды для участия в Международном турнире по бочче. Пожелаем удачи и ей, и юным футболистам!