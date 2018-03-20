​Букмекеры озвучили шансы на победу сборной России в матче с Бразилией

Букмекеры оценили шансы на победу сборной России в матче с Бразилией, пишет «Интерфакс».

«Шансы россиян в матче с бразильцами даже меньше, чем вероятность ничьей. Примерно 17%, тогда как вероятность ничейного исхода - 24%. Оставшиеся 59% шансов приходятся на победу сборной Бразилии по футболу», – прокомментировал эксперт «Рейтинга Букмекеров» Алексей Ткачук.

Победу бразильцев оценили коэффициентом 1,66. Поставить на россиян можно с коэффициентом 5,8.