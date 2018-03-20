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​Володин объяснил причину, из-за которой Путин отказался от участия в дебатах

Фото inosmi.ru
Фото inosmi.ru

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Владимир Путин отказался от участия в предвыборных дебатах, чтобы предоставить преимущество другим кандидатам в президенты, пишут «РИА Нововсти».

«Мы утро начинали с дебатов и заканчивали каждый вечер дебатами, чтобы граждане нашей страны могли и ознакомиться с программами кандидатов, и увидеть их позицию по ключевым вопросам. Более того, по моему мнению, кандидат в президенты Путин сделал все, чтобы у них в этой части были преференции», — сказал Володин.

«Он сам (Путин) не вел активной кампании, не использовал преференции своей должности. Он дал возможность им как можно больше участвовать в дебатах между собой, что еще раз говорит о его толерантности по отношению к представителям других политических сил», — заключил спикер.


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Сегодня в 19:28, просмотров: 126, комментариев: 1


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