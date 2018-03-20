​Фифа: каждая страна вольна самостоятельно принимать решение о бойкоте ЧМ-2018

В пресс-службе футбольной Международной федерации (ФИФА) заявили, что чиновники каждой из стран-участниц Чемпионата мира (ЧМ) по футболу 2018 года «вольны сами решать», присутствовали им на соревнованиях или нет, пишет «РБК».

«ФИФА стремится обеспечить успешное проведение Чемпионата мира по футболу в России. ФИФА и оргкомитет чемпионата полностью уверены, что все 32 участвующие команды и футбольные фанаты со всего мира поспособствуют проведению этого незабываемого события», — говорится в сообщении спортивной организации.

«Что касается присутствия на чемпионате административного и дипломатического представительства, то каждая страна вольна самостоятельно принимать решение об этом», — уточнили в пресс-службе.

Напомним, что ранее бойкотировать его решили в правительстве Британии, позже к ним присоединился президент Польши.