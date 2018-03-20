Общественники проверили сургутский изолятор временного содержания

Сегодня члены Общественного совета при УМВД России по Сургуту Владислав Бронников и Людмила Толокнова провели проверку изоляторов временного содержания УМВД России по Сургуту. В первую очередь их интересовали условия, в которых пребывают лица, находящиеся под арестом, соблюдение их законных прав и интересов.

Общественники оценили качество содержания подозреваемых и обвиняемых, ознакомились с условиями пребывания заключенных, побывали в прогулочных двориках, пообщались с содержащимися в ИВС гражданами.

Нарушений выявлено не было. Заключенным гражданам передали книги различной тематики: исторические, патриотические, русскую и мировую художественную литературу. Книги были собраны силами Общественного совета при УМВД России по Сургуту в ходе благотворительной акции «Книги – осужденным».