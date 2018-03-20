Вартовчанка бросилась с седьмого этажа. Возможно, из-за развода сына

17 марта жительница Нижневартовска 1963 года рождения выпрыгнула из окна с 7 этажа. Как пишет gorod3466.ru, женщина тяжело переживала развод своего сына, и на этой почве много нервничала – это могло стать причиной ее самоубийства. В настоящее время проводится следствие.