Сургутяне определят очередность благоустройства объектов по программе «Формирование комфортной городской среды»

С 5 по 9 февраля 2018 был организован прием предложений граждан по включению общественных территорий в перечень для проведения рейтингового голосования.

По итогам сбора предложений от горожан в перечень попали четыре объекта:

22 марта они будут вынесены на рейтинговое голосование, которое определит очередность их благоустройства в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы».

С дизайн-проектами и краткой информацией об этих общественных территориях можно ознакомиться на официальном портале Администрации города в разделе «Формирование комфортной городской среды».

Голосование будет проходить в 21 пункте по работе с населением МКУ «Наш город». Места нахождения помещений для голосования на территории городского округа:

п. Снежный, ул. Белоярская 2/1

г. Сургут, ул.Саянская,11а

п. Лунный д.1

п.Кедровый-2, д.13

г.Сургут, ул.Щепеткина, 14

г.Сургут,ул. Нагорная,7

г.Сургут, ул.Кайдалова,28

г.Сургут,ул. Мелик – Карамова,74а

г.Сургут,ул. Первопроходцев, 2

г.Сургут,ул.Просвещения,13

г.Сургут, ул.Ленина,49

г.Сургут, ул.Губкина,17

г.Сургут, ул.Кукуевицкого,9

г.Сургут, ул.Лермонтова, 5/1

г.Сургут,ул.Лермонтова,7

г.Сургут, ул. Маяковского, 27/1

г.Сургут, ул. Маяковского, 34

г. Сургут, ул.30 лет Победы 11-57

г.Сургут, ул.Грибоедова, 3

г.Сургут, пр. Пролетарский, 11