Сургутяне определят очередность благоустройства объектов по программе «Формирование комфортной городской среды»

С 5 по 9 февраля 2018 был организован прием предложений граждан по включению общественных территорий в перечень для проведения рейтингового голосования.
По итогам сбора предложений от горожан в перечень попали четыре объекта:
- «Парк в микрорайоне № 40»;
- «Сквер «Театральный» в микрорайоне ПИКС»;
- «Благоустройство территории вдоль берега в районе СурГУ»;
- «Сквер, прилегающий к территории МКУ «Дворец торжеств».
22 марта они будут вынесены на рейтинговое голосование, которое определит очередность их благоустройства в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2030 годы».
С дизайн-проектами и краткой информацией об этих общественных территориях можно ознакомиться на официальном портале Администрации города в разделе «Формирование комфортной городской среды».
Голосование будет проходить в 21 пункте по работе с населением МКУ «Наш город». Места нахождения помещений для голосования на территории городского округа:
- п. Снежный, ул. Белоярская 2/1
- г. Сургут, ул.Саянская,11а
- п. Лунный д.1
- п.Кедровый-2, д.13
- г.Сургут, ул.Щепеткина, 14
- г.Сургут,ул. Нагорная,7
- г.Сургут, ул.Кайдалова,28
- г.Сургут,ул. Мелик – Карамова,74а
- г.Сургут,ул. Первопроходцев, 2
- г.Сургут,ул.Просвещения,13
- г.Сургут, ул.Ленина,49
- г.Сургут, ул.Губкина,17
- г.Сургут, ул.Кукуевицкого,9
- г.Сургут, ул.Лермонтова, 5/1
- г.Сургут,ул.Лермонтова,7
- г.Сургут, ул. Маяковского, 27/1
- г.Сургут, ул. Маяковского, 34
- г. Сургут, ул.30 лет Победы 11-57
- г.Сургут, ул.Грибоедова, 3
- г.Сургут, пр. Пролетарский, 11
- г. Сургут, ул. И. Киртбая, 19
Все в сад! Руководитель управления дошкольными учреждениями Сургута Елена Кадырова // 21.03.18 в 11 00