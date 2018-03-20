​Цукерберг за сутки лишился $6 миллиардов

6 марта создатель Facebook Марк Цукерберг лишился $6 миллиардов за сутки. Причиной этому послужила информация об утечке данных о пользователях социальной сети, сообщает «РБК».

По данным CNBC, акции Facebook в понедельник, 19 марта, упали на 8%. Издание отмечает, что причиной этому стала информация, что компания Cambridge Analytica, которая изучала предпочтения избирателей в интересах кампании Дональда Трампа, использовала данные более чем 50 млн человек без их согласия.

Однако несмотря на то, что Цукерберг потерял $6,06 млрд он остался четвертым по состоянию человеком в мире, указывает Bloomberg. Впереди него лишь Джефф Безос, Билл Гейтс и Уоррен Баффет.