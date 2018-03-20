​Верховный суд отказался удовлетворить иск Telegram к ФСБ

Верховный суд отказался удовлетворить иск Telegram Messenger LLP, в котором компания требовала признать недействующим приказ Федеральной службы безопасности (ФСБ) о передаче ей ключей шифрования сообщений пользователей мессенджера, пишет «РБК».

«В удовлетворении искового заявления Telegram Messenger LLP отказать», — огласила решение судья.

Ранее представитель ФСБ заявила, что ключи, необходимые для декодирования сообщений, являются лишь инструментом и не относятся к информации, для получения которой ФСБ необходимо решение суда.

«Информация, необходимая для декодирования, не является охраняемой конституцией тайной и информацией ограниченного доступа», — пояснила представитель ФСБ.