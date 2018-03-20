​Продавца из Нягани оштрафовали на 30 тыс. руб. из-за ползунков

Оказывается, правильные соединительные швы на ползунках «защищены законом». А вот неправильные - с обметыванием срезов, расположенных с внутренней (изнаночной) стороны изделия – нарушают Техрегламент «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». Видимо, продавец детских товаров из Нягани этого не знал или не обратил внимание, с какой стороны прострочены злосчастные штанишки.

На основании заявления территориального отдела Роспотребнадзора по ХМА-Югре окружной суд принял решение о привлечении индивидуального предпринимателя к административной ответственности, предусмотренной частью 2 статьи 14.43 КоАП РФ, назначив ему штраф в размере 30 000 рублей и конфискацию товара, при реализации которого были выявлены нарушения.

Для справки: Изделия для новорожденных до 1 года должны быть изготовлены из натуральных материалов, за исключением наполнителей; соединительные швы с обметыванием срезов в бельевых изделиях для новорожденных должны быть выполнены на лицевую сторону; внешние и декоративные элементы в изделиях для новорожденных и бельевых изделиях для детей в возрасте до 1 года (кружева, шитье, аппликации и другие аналогичные элементы), выполненные из синтетических материалов, не должны контактировать с кожей ребенка.