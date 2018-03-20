​В Госдуму внесен первый законопроект о криптовалютах

Группа депутатов во главе с председателем комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесла в Госдуму первый законопроект о криптовалютах, сообщает «ЭХО Москвы».

Данный законопроект должен узаконить сделки на их основании, однако платежным средством криптовалюты не стану. Также в документе содержится определение, что такое криптовалюты и токены. Их отнесли к цифровым финансовым активам.

В законопроекте подчеркивается, что законным средством платежа они быть не могут. Это было ожидаемо, поскольку согласно Конституции, единственное законное платежное средство в России – это рубль.

Отметим, что если данный законопроект будет принят, то криптовалюты в России будут признаны в качестве имущества, которое можно покупать и продавать. Кроме того, будет узаконен майнинг, то есть добыча криптовалют, что важно для участников этого рынка.