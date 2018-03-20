Я и аэропорт: объявлен конкурс селфи на фоне сургутского мозаичного панно

Фасад здания украшен мозаикой, изображающей мать с младенцем

1 апреля – День рождения ОАО «Аэропорт Сургут». В честь праздника объявлен творческий конкурс на лучшее фото, сделанное на фоне его главной достопримечательности. Эта работа известных художников Леонида Полищука и Светланы Щербининой была установлена в конце 1970-х годов и является одним из ценных экспонатов культурного наследия нашей страны, поясняют специалисты пресс-центра ОАО «Аэропорт Сургут», и приводят слова автора: «Образ «Мадонны» дает ощущение покоя и надежности. Я видел в самолете, когда тревога охватывает ребенка, матери достаточно было обнять малыша и согреть его своим теплом, и страх отступал». А чем у вас ассоциируется мозаичное панно? Оригинальная фотография на фоне мозаичного панно, опубликованная в одной из социальных сетей под хэштегом #аэропортсургутместовстреч, с кратким описанием может принести победу одному из участников конкурса. Работы принимаются до 28 марта. Независимая комиссия объявит победителей, которые получат ценные призы!