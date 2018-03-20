​Песков назвал сроки проведения «Прямой линии» с Владимиром Путиным

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что вновь избранный президент России Владимир Путин планирует провести очередную «Прямую линию» с гражданами после официального вступления в должность, пишет газета «Известия».
«Отвечая на вопрос о планируемой дате проведения очередной "Прямой линии" Владимира Путина, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал "Известиям", что она состоится после церемонии инаугурации президента», – говорится в публикации.
Итоги выборов. Председатель ТИК Сургута Светлана Гаранина// ONLINE 21 марта в 12:00