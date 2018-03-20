​Новые тарифы «Включайся!». Здесь все: Telegram, Instagram, Snapchat, Viber и безлимитный Whats App

Смартфон югорчанина в среднем выдает порядка 10-15 уведомлений в час. По данным «МегаФона», на девайсе любителя мессенджеров, соцсетей и чатов эта цифра может увеличиться до ста раз. Весной сообщений станет еще больше – оператор добавил безлимит на популярные ресурсы в новых тарифах «Включайся!».

К свободному использованию Whats App, Viber, eMotion, ВКонтакте, Одноклассники и Facebook в новых тарифах добавился неограниченный доступ к Telegram, Facebook Messenger, Snapchat, ТамТам, а также, в зависимости от выбранного варианта, Instagram, Twitter, Rutube, Vimeo. При расширении возможностей «МегаФон» не увеличивает стоимость, а на ряде тарифов, наоборот, делает ее доступнее.

«Люди скачивают все больше информации из сети. Чтобы каждое видео загрузилось, а диалоги состоялись, мы улучшили линейку «Включайся!». На ряде тарифов пакеты интернета увеличены до 1,5 раз и заметно расширен список ресурсов с неограниченным доступом. Теперь многим абонентам лучше отключить звук в смартфонах, так как уведомления в мессенджерах не закончатся», – отмечает директор по продажам на массовом рынке компании «МегаФон» на Урале Александр Малов.

Подробнее об изменениях в тарифах:

«Включайся! Общайся»

К соцсетям ВКонтакте, Facebook и Одноклассники, трафик на которые не тарифицировался в прежней линейке, теперь добавятся Instagram и Twitter. Пакет минут увеличивается с 1200 до 1500. Также перестает тарифицироваться трафик на Facebook Messenger и Snapchat.

«Включайся! Слушай»

К безлимитным Whats App, Viber добавляются Telegram, Facebook Messenger, Snapchat, ТамТам. К музыкальным сервисам BOOM, Яндекс Музыка, ВКонтакте Музыка, Zvooq прибавляются Apple Music и Radio Record. Объем трафика на остальные сервисы увеличивается с 8 до 20 ГБ, а абонентская плата снижается на 50 рублей.

«Включайся! Пиши» и «Включайся! Говори»

Абоненты обновленных тарифов могут безлимитно пользоваться не только WhatsApp, Viber и eMotion, как это было ранее, но также Facebook Messenger, Telegram, Snapcnat и ТамТам. На тарифе «Включайся! Пиши» объем включенного трафика вырос с 4 до 6 Гб, а на «Включайся! Говори» – увеличился с 5 до 10 Гб.

«Включайся! Смотри»

На этом тарифе список безлимитных приложений пополнился за счет Rutube и Vimeo, Instagram, Twitter, Facebook Messenger, Snapchat. Объем минут вырос с 1500 до 2000.

Прежние тарифы «Включайся» переведены в архив, условия обслуживания на них остаются прежними. Подробности на сайте.