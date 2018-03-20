​Создатель «Новичка» указал на непричастность России к инциденту

Один из создателей отравляющего вещества «Новичок» Леонид Ринк заявил, что Россия вряд ли причастна к инциденту с отравлением в британском Солсбери, пишут «РИА Новости».

По его словам, при проведении настоящей диверсионной операции никто бы не выжил. Химик отмечает, что «такая вопиющая безграмотность мнимых диверсантов просто смешна и недопустима».

Россияне не стали бы применять препарат российского происхождения, заметил он.

Ринк также выразил сомнения в том, что отравляющее вещество могло прибыть в Великобританию в чемодане Юлии Скрипаль, которая отравилась вместе со своим отцом Сергеем Скрипалем. По мнению Ринка, вещество подействовало бы сразу и Юлия Скрипаль не доехала бы до Лондона.

Химик отметил, что Великобритания могла сама изготовить «Новичок» или аналогичное вещество, а потом использовать его против Скрипалей. Он заметил, что британцы не предоставляют России образец вещества, потому что по содержанию примесей можно будет точно установить, где его изготовили.

«Пока все живы. Значит, либо это вовсе не система „Новичок“, либо она была плохо „сварена“, халтурно применена. Или же сразу после применения англичане использовали антидот, а для этого надо было знать, чем именно ты отравляешь», — заявил Ринк.