​Правительство Исландии в след за Великобританией рассматривает бойкот ЧМ-2018

Согласно сообщениям министра иностранных дел страны Гудлаугура Тор Тордарсона, в правительстве Исландии рассматривают вопрос о том, чтобы в поддержку Великобритании полностью отказаться от присутствия на матчах и мероприятиях Чемпионата мира по футболу 2018 года, сообщает «РБК».

Глава внешнеполитического ведомства пояснил, что полный бойкот чемпионата исландским правительством будет означать, что никакие исландские чиновники не будут присутствовать на мероприятиях ЧМ-2018.

Однако участие в соревнованиях национальной мужской футбольной команды и присутствие на матчах исландских болельщиков не будет запрещено. Это, по словам Тордарсона, «сомнений не вызывает».