​23 марта сборная России проведет товарищеский матч со сборной Бразилии

Российская сборная перед Чемпионатом мира проводит серию товарищеских матчей, сообщает "первый канал".
Отметит, что сборная России уже провела матчи со сборными Аргентины и Испании. А в эту пятницу состоится следующая игра с самой титулованной сборной мира, Бразилией.
Матч пройдет на главной арене футбольного первенства в «Лужниках». Трансляция будет вестись на первом канале. Она начнется в 20:50 по местному времени.
Итоги выборов. Председатель ТИК Сургута Светлана Гаранина// ONLINE 21 марта в 12:00