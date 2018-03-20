Почти 500 тысяч югорчан приняли участие в викторине «Югре-900»

Краеведческая викторина «Югре-900» стала самой массовой в истории региона, пишет Ugra-tv. В ней приняли участие почти пол миллиона человек.

Наибольшее количество анкет было зарегистрировано в Сургуте.

Имена победителей будут называться на пяти площадках в Ханты-Мансийске. Оглашение начнется 24 марта и будет транслироваться в прямом эфире на портале «Открытый Регион».

Точное время трансляци будет известно 22 марта.