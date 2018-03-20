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​Путин установил выборный рекорд

Высокая явка объяснена «беспрецедентной информационной кампанией»

Фото ntv.ru
Фото ntv.ru

Впервые в истории России победитель президентских выборов получил более половины голосов всех избирателей. По предварительным данным Центризбиркома Владимир Путин набрал 76,7 процента голосов. При том, что явка составила 67,47 процента голосов, пишут «Ведомости».

Председатель ЦИК Элла Памфилова высокую явку объяснила «беспрецедентной информационной кампанией».

Математик Сергей Шпилькин по итогам статистического анализа данных о голосовании в своем блоге подчеркнул «рекордно низкий, на уровне 2004 г., уровень фальсификаций», по предварительной оценке – «всего лишь» до 8 млн лишних голосов.


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Сегодня в 09:43, просмотров: 325, комментариев: 12


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Комментарии:
йося
не нравится
Сегодня в 09:50
Красава
Серж
не нравится
Сегодня в 09:52
Йося, с победой!
444
не нравится
Сегодня в 10:56
Константин Шперлинг, а что будем делать с выборами Медведева-2008, где явка составила 69,81%? Куда делись эти не менее "судьбоносные" выборА из "истории президентских выборов в России"? От кого-кого, но от СИАПРЕСС не ожидал...
А угроза увольнением в случае неучастия в выборах это Элла Памфилова и называет «беспрецедентной информационной кампанией»?
йося 444
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Сегодня в 11:06
Ну че ты херню порешь про угрозу увольнением, как еще на этих увальней воздействовать, была бы моя воля я бы таких к стенке ставил, и между прочим меня лично никто не гнал, я свободный человек и сам решаю что делать, в данном случае ходить на выборы это не право а обязанность каждого, Я так думаю!
А кто не пошел те ЧМО, в лучшем случае, в худшем враги России
444 йося
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Сегодня в 11:17
Странно, а закон гласит, что "Участие гражданина Российской Федерации в выборах и референдуме является свободным и добровольным. Никто не вправе оказывать воздействие на гражданина Российской Федерации с целью принудить его к участию или неучастию в выборах и референдуме либо воспрепятствовать его свободному волеизъявлению."
За такие "воздействия", по формулировке УК РФ, совершенные лицом с использованием своего служебного положения, до пяти годков тюрьмы положено.
Сергей Б
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Сегодня в 11:45
Гы… Тереза Мэй сплотила россиян вокруг Путина, сотрясая новичком.
Константин Шперлинг 444
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Сегодня в 12:16
Действительно, в 2008 году явка составила 69,81% - 74 млн 849 тыс. человек. А в 2018 году по предварительным итогам 67,49% - 72 млн 768 тыс. человек.
Изначально опирался на информацию Ведомостей.

йося 444
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Сегодня в 12:21
а по мне бы всех чмырдяев к стенке,
ну и так до кучи, -
За неявку на выборы наказывают в Австрии, Бельгии, Болгарии, Бразилии, Греции, Египте, Люксембурге, Турции, Пакистане и других странах.

В некоторых странах выносится публичное порицание, в других — дело может закончиться не только штрафом, но и лишением избирательных прав и тюремным сроком. В Австралии с 1924 года введено обязательное участие в выборах. Штраф за неявку составляет около 13 долларов.
Демократичные вы наши....
Константин Шперлинг 444
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Сегодня в 12:22
Хотя опять же согласно Википедии на выборах в 2008 году явка составила не 74, млн 849 тыс, а 72 млн 767 тыс, что уже меньше чем в текущем году. Смотря на какие источники ссылаться.
444 Константин Шперлинг
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Сегодня в 12:48
Источники у всех одинаковые. Вы писали о беспрецедентных ПРОЦЕНТАХ явки, говорили, что выше была только явка 1991 года. Прямо так: "Отметим, что за историю президентских выборов в России активность избирателей была выше только в 1991 г. (76,7 процента)." Зря вы теперь на абсолютные цифры и какие-то мифические источники ссылаетесь. Ну, проглядели, поддались нагнетаемой государственными информагентствами эйфории, с кем не бывает. Исправили, извинились бы и все. А вы...
Ничего страшного не произошло. Просто внимательнее. Не так уж много в России осталось СМИ, информации которых можно доверять. СИАПРЕСС одно из них. К вам и внимания больше, и ответственность немаленькая. Успехов!
Флудер Константин Шперлинг
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Сегодня в 12:48
Т.е. как "смотря на какие источники опираться"? Это же официальные данные ЦИК, не может быть разночтений.
444 йося
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Сегодня в 13:04
А в России наказывают пятью годами тюремного заключения за принуждение к участию в выборах - за "оказание воздействия на гражданина РФ с целью принудить его к участию". С нетерпением жду массовых посадок в Сургуте, Москве и по всей России. Опять же, какой социальный лифт! Это же всех, все начальство в системе образования от директора департамента управления ХМАО через руководство местных Управлений образования до директоров и завучей ВСЕХ школ пинком под зад! Они ведь, даже будучи судимыми условно, даже получив штраф "в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей", теряют право работы в образовательной сфере! А в нефтегазовых гигантах какие просторы для карьерного роста открываются!!! Ну что, йося, запасаемся попкорном?...

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