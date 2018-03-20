​Путин установил выборный рекорд

Впервые в истории России победитель президентских выборов получил более половины голосов всех избирателей. По предварительным данным Центризбиркома Владимир Путин набрал 76,7 процента голосов. При том, что явка составила 67,47 процента голосов, пишут «Ведомости».

Председатель ЦИК Элла Памфилова высокую явку объяснила «беспрецедентной информационной кампанией».

Математик Сергей Шпилькин по итогам статистического анализа данных о голосовании в своем блоге подчеркнул «рекордно низкий, на уровне 2004 г., уровень фальсификаций», по предварительной оценке – «всего лишь» до 8 млн лишних голосов.