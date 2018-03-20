​Мейвезер намерен стать бойцом MMA

Чемпион мира по боксу Флойд Мейвезер намерен подать документы, чтобы получить лицензию бойца MMA и драться в боях организации UFC, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на сайт TMZ Sports.

Мейвезер заявил, что его намеренья серьезны. Он хочет выступать в UFC. По его словам, ему понадобится от шести до восьми месяцев тренировок, чтобы подготовится к бою.

Его будет тренировать чемпион UFC Тайрон Вудли.

Напомним, что в прошлом году Мейвезер провел бой на боксерском ринге против бывшего чемпиона UFC, ирландца Конора Макгрегора.