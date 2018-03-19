Белоярцы получили 61 квартиру по программе переселения

В Белом Яру состоялась передача ключей собственникам, попавшим в программу переселения людей из аварийного жилья. На приобретение 61 квартиры было потрачено свыше 150 миллионов рублей, более 16 миллионов было выделено из средств бюджета Сургутского района, остальная часть средств – финансирование округа. Общая выкупленная администрацией площадь составила почти 2 970 квадратных метров. Все квартиры с первичной отделкой, что позволит жильцам въехать сразу.

На торжественное мероприятие были приглашены переселенцы, представители местной власти и застройщика. Глава городского поселения Белый Яр Елена Никифорова поздравила новоселов.

«Сдачи этого дома мы ждали 8 лет. Я искренне, от всей души разделяю вашу радость, потому что в этот дом уже сегодня будут переселены жители пяти домов и через несколько месяцев еще четырех. Желаю, чтобы этот дом был поистине домом. С новосельем», - сказала Никифорова.

Одним из переселенцев стала директор белоярской школы №3, Наталья Федорова.

«Этот момент для меня волнительный. Я 15 лет жила в дома по Горького,1, очень давно он был признан аварийным. Благодарю должностные лица, которые помогли улучшить нам свои жилищные условия. Хочется верить, что наш дом будет образцом комфортной среды, которая сейчас создается на территории Сургутского района. Все жители Белого Яра вам благодарны», - поздравляет собравшихся директор третьей школы.

Заместитель директора департамента имущественных и земельных отношений Александра Сербина рассказала, что программа переселения продвигается активно.

«В Белом Яру главная проблема – это завышенная цена на недвижимость, из-за близкого расположения к городу Сургуту», - отметила она.