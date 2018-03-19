​Собчак хочет встретиться с Путиным, чтобы обсудить вопрос о помилование политзаключенных

Ксения Собчак заявила, что в воскресенье после завершения голосования на участках в 20.00 мск попросила о встрече с Владимиром Путиным, пишут «Ведомости».

«Постараться добиться того, что мы заявляли с самого начала - помилование политзаключенных», – описала она цель запрошенной встречи. Данные подтвердила пресс-секретарь ее штаба Ксения Чудинова.

«Ксения еще вчера вечером, до всякого приглашения, сказала, что будет просить о встрече с Путиным, чтобы представить список на помилование политзаключенных», - сказал Чудинова, отметив, что освобождение политзаключенных всегда было одной из основных целей кампании Собчак.

«Вчера она была у [Алексея] Навального. Сегодня говорит с Путиным. Она всегда готова к разговору и всегда на своих условиях», - сказала Чудинова.