​Грудинин заявил, что сбреет усы из-за спора с Дудем, но с одним условием

Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин заявил, что сбреет усы, но только в том случае, если Юрий Дудь, с которым он ранее заключил соответствующее пари, на камеру скажет, что считает прошедшие выборы честными, пишет «Интерфакс».

«Что касается усов... Мы с Юрием Александровичем Дудем, которому я это обещал, обязательно встретимся, и как только он на камеру скажет, что он считает эти выборы честными, то я сразу при нем побреюсь, но я хочу услышать от него, что эти выборы честные», – сказал Грудинин.