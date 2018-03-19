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​Грудинин: это были выборы, которые не соответствуют мировым стандартам

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин признал победу Владимира Путина на выборах президента, пишет «Интерфакс».

«Я абсолютно убежден, что нынешний президент победил. Я абсолютно убежден в том, что эта победа была», - заявил Грудинин.

Однако он отметил: «То, что было сделано чиновниками, властями, в том числе и СМИ, за время предвыборной гонки, позволяет мне сказать, что это были "грязные" выборы, это были выборы, которые не соответствуют мировым стандартам».


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Сегодня в 17:06, просмотров: 301, комментариев: 6


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Комментарии:
tanatos49
не нравится
Сегодня в 18:56
>>это были выборы, которые не соответствуют мировым стандартам<<
Что за слабак
Да в соответствии с мировыми стандартами (см. последние выборы в США), его бы сожрали вместе с костями.
Швондер
не нравится
Сегодня в 19:52
О, ты и тут))))
Не, отныне нарекаю тебя Тампакс69
tanatos49
не нравится
Сегодня в 20:12
Хм, значит у Швондера ещё критические дни...
Сергей Б tanatos49
не нравится
Сегодня в 20:20
Тампакс – голос…
tanatos49 Сергей Б
не нравится
Сегодня в 20:24
У вас тоже?o_O
Ну, это многое объясняет
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 20:45
Прижилась кликуха, теперь команды надо отработать – Тампакс, раком…

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