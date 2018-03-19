​Грудинин: это были выборы, которые не соответствуют мировым стандартам

Кандидат в президенты от КПРФ Павел Грудинин признал победу Владимира Путина на выборах президента, пишет «Интерфакс».

«Я абсолютно убежден, что нынешний президент победил. Я абсолютно убежден в том, что эта победа была», - заявил Грудинин.

Однако он отметил: «То, что было сделано чиновниками, властями, в том числе и СМИ, за время предвыборной гонки, позволяет мне сказать, что это были "грязные" выборы, это были выборы, которые не соответствуют мировым стандартам».