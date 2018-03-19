​Продавщица в Нижневартовске за год украла колбасы почти на миллион рублей

Нижневартовские полицейские выясняют детали преступления, совершенного продавцом одного из магазинов мясных продуктов — женщина 1969 года рождения, используя свое служебное положение, похитила деньги и товар.

Злоумышленница в течение года присвоила себе колбасные изделия на общую сумму порядка 955 тысяч рублей.

На данный момент она уже возместила 400 тысяч потерпевшему лицу. Ей грозит или штраф в размере от 100 тысяч рублей, либо срок до шести лет.