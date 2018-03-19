200 вагонов получили российские поезда. В них больше розеток и USB-разъемы

Около 200 новых пассажирских вагонов планирует ввести в эксплуатацию РЖД до конца первого квартала 2018 года. В различные регионы страны уже поступили 133 вагона: 120 плацкартных и 13 двухэтажных различной компоновки. Для удобства пассажиров в вагонах увеличено количество электрических розеток, встроены USB-разъемы для подзарядки мобильных телефонов и других устройств в пути следования. Вагоны оборудованы системами оповещения (на табло выводится точное время и информация о температуре воздуха) и видеонаблюдения.

Новые плацкартные вагоны будут включены в составы следующих поездов: № 131/132 Орск – Москва, № 31/32 Оренбург – Москва, № 69/70 Чита – Москва, № 127/128 Красноярск – Адлер, № 126/126 Череповец – Москва, № 45/46 Иваново – Санкт-Петербург, № 21/22/57/58 Ульяновск – Москва – Йошкар-Ола, № 73/74 Тюмень – Санкт-Петербург, № 91/92 Северобайкальск – Москва, № 11/12/19/20 Анапа – Москва – Ростов.