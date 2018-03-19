Российские пассажиры предпочитают плацкарт

В текущем году АО «ФПК» планирует закупить 686 вагонов, из которых 589 (или 86 процентов) – плацкартные. Такое распределение обусловлено их востребованностью у пассажиров. По статистике, более 65 процентов российских пассажиров выбирают для своих поездок по железной дороге именно плацкартные вагоны. Очевидно, что из-за стоимости билетов.

Основной поставщик подвижного состава - Тверской завод, который является основным производителем пассажирских вагонов в России.Уточняется, что весь новый подвижной состав будет более комфортным для путешествий: вагоны оборудованы системами кондиционирования воздуха, биотуалетами.