​ЕС требует от России раскрыть детали разработки яда «Новичок»

Страны-члены Евросоюза потребовали от России раскрыть детали разработки нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок», пишет Meduza.
Напомним, что в Великобритании этим ядом был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.
ЕС в своем обращении решительно осудил нападение на Скрипалей и ставшее причиной госпитализации сотрудника полиции.
«Эти безрассудные и незаконные действия угрожали жизням многих граждан. Европейский союз крайне серьезно относится к оценке правительства Великобритании, согласно которой ответственность за произошедшее, вероятно, несет Россия», – отмечается в сообщении.
Итоги выборов. Председатель ТИК Сургута Светлана Гаранина// ONLINE 20 марта в 14:00