​ЕС требует от России раскрыть детали разработки яда «Новичок»

Страны-члены Евросоюза потребовали от России раскрыть детали разработки нервно-паралитического отравляющего вещества «Новичок», пишет Meduza.

Напомним, что в Великобритании этим ядом был отравлен бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь.

ЕС в своем обращении решительно осудил нападение на Скрипалей и ставшее причиной госпитализации сотрудника полиции.

«Эти безрассудные и незаконные действия угрожали жизням многих граждан. Европейский союз крайне серьезно относится к оценке правительства Великобритании, согласно которой ответственность за произошедшее, вероятно, несет Россия», – отмечается в сообщении.