Сургутский краеведческий музей приглашает на встречу «Генеральные планы Сургута»

Сургутский краеведческий музей приглашает гостей и жителей города на встречу «Генеральные планы г. Сургута: проекты и реальность», которая состоится в рамках проекта «Авторский четверг».
На встрече кандидат исторических наук, урбанист Игорь Стась расскажет об истории градостроительных экспериментов в Сургуте в период XVIII – XX вв.
Мероприятие состоится 29 марта в 18:30. По адресу: ул. 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, 2 этаж.
Вход свободный.
Итоги выборов. Председатель ТИК Сургута Светлана Гаранина// ONLINE 20 марта в 14:00