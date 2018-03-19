Сургутский краеведческий музей приглашает на встречу «Генеральные планы Сургута»

Сургутский краеведческий музей приглашает гостей и жителей города на встречу «Генеральные планы г. Сургута: проекты и реальность», которая состоится в рамках проекта «Авторский четверг».

На встрече кандидат исторических наук, урбанист Игорь Стась расскажет об истории градостроительных экспериментов в Сургуте в период XVIII – XX вв.

Мероприятие состоится 29 марта в 18:30. По адресу: ул. 30 лет Победы, 21/2, Музейный центр, 2 этаж.

Вход свободный.