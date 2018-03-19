​В прокуратуру поступили данные о вбросах на выборах в Тюменской области

Председатель Тюменского избиркома Игорь Халин заявил, что на избирательных участках в Тюмени и Тобольске был зафиксирован вброс бюллетеней. После тщательной проверки факты вброса были подтверждены, сообщает «РБК Тюмень».

Вопросы возникли к участку номер 2239 в Тюмени (гимназия № 12), там якобы неоднократно голосовала председатель данной участковой комиссии.

«Мы подробно изучили видеозапись, посоветовались с ТИК и решили, что бюллетени на участке не будут учитываться в процессе подсчета. Выпало порядка 1200 бюллетеней», — рассказал глава избиркома области.

По его словам, в Тобольске произошла похожая ситуация на участке 1845 (школа № 19).

«Там член избирательной комиссии была отстранена от работы, потому что она порядка четырех бюллетеней опустила в одну из урн. Ящик был опечатан, и было принято решение, что данные бюллетени не участвуют в итоговом подсчете голосов. Это около 1 тыс. бюллетеней», — пояснил Халин.