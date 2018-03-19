​На пяти избирательных участках отменены итоги голосования

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что на пяти участках в трех субъектах России отменены итоги голосования, сообщает Meduza.

Глава ЦИК отметила, что два из этих избирательных участков находятся в Кемеровской области. Помимо этого, она подчеркнула, что серьезных нарушений на выборах зафиксировано не было.

«Мы очень внимательно каждое сообщение о возможных нарушениях на выборах рассмотрим и примем самые жесткие решения, если действительно будут выявлены те или иные нарушения», — сказала Памфилова.