​МВД не обнаружило нарушений общественного порядка на выборах президента

Министерство внутренних дел РФ объявило, что на выборах президента России 2018 года не было обнаружено серьезных нарушений общественного порядка на избирательных участках, сообщает Meduza.

За обеспечением правопорядка наблюдали около 275 тысяч сотрудников органов внутренних дел и 81,5 тысяч военнослужащих Росгвардии, а также «21 тысяча работников частных охранных организаций, 46,7 тысяч представителей народных дружин и общественных формирований, 7,4 тысяч казаков».