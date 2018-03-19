16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,5521   EUR  70,6049  

В Сургутском районе подвели итоги президентских выборов

Явка избирателей превысила 70 процентов

Явка на президентские выборы в Сургутском районе превысила 70 процентов. Об этом сегодня рассказал председатель территориальной избирательной комиссии района Андрей Чижов во время пресс-конференции в администрации муниципалитета. По его словам, явка на этих выборах превысила показатели 2012 года.

«По итогам этих выборов явка составила 70,19 процента, а всего проголосовало 62070 человек. Подавляющее большинство голосов, 70,47 процента, получил кандидат Владимир Путин. За ним следуют: Павел Грудин – 17,65 процента, Владимир Жириновский – 7,19 процента, Ксения Собчак – 1,09 процента, Максим Сурайкин – 0,54 процента, Григорий Явлинский – 0,53, Сергей Бабурин – 0,44 процента, Борис Титов – 0,43 процента. В целом явка на этих выборах превысила явку 2012 года на несколько процентов», - сообщил Андрей Чижов.

Самая большая явка была зарегистрирована в Угуте, где на выборы пришли 85,07 процента избирателей, следом идет Локосово с 84,34 процента и Русскинская – 80,03 процента. Аутсайдером стало Тундрино, где до избирательного участка дошли 64,03 процента.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

Сегодня в 13:53, просмотров: 223, комментариев: 1


QR код
Комментарии:
Сергей Б
не нравится
Сегодня в 14:50
Вау, в районе рейтинг Грудинина, который за национализацию, выше чем по стране в среднем. Что-то неладно в сургутском районном государстве.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

​Культсловарь. Атональная музыка в атриуме

​Культсловарь. Атональная музыка в атриуме
Не уверены в значении слова «биеннале», что-то слышали о «балюстраде» или считаете, что «а капелла» — это женское имя? Каждую субботу на siapress.ru— рубрика «Культсловарь»! Каждую субботу десять слов из разных сфер искусства — в ваш арт-багаж.
Редакция СИА-ПРЕСС 17 марта в 15:29
635 0
​Пятерка по литературе. Топ книг для молодого поколения от директора Сургутской филармонии Якова Черняка

​Пятерка по литературе. Топ книг для молодого поколения от директора Сургутской филармонии Якова Черняка
Редакция СИА-ПРЕСС 17 марта в 11:26
884 0
Не сидится на ягодицах

Не сидится на ягодицах

Куда бежать при воспалении седалищного нерва
Анастасия Якупова 17 марта в 10:06
639 0
​Охота за безделушкой в чашке! // Матьчасть

​Охота за безделушкой в чашке! // Матьчасть
В продуктовой сети из-за акции с наклейками доходит до драк
Вера Куликова 16 марта в 18:57
1507 3
ТОП-10 самых дорогих собак и кошек, выставленных на продажу в Сургуте // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС

ТОП-10 самых дорогих собак и кошек, выставленных на продажу в Сургуте // РЕЙТИНГ СИА-ПРЕСС
Бенгалы, корги, маскарадные, чихуахуа и немецкие доги — выбирай по карману
Лилия Сулейманова 16 марта в 16:29
1023 3
Что по закону можно взять в салон самолета? // Консультация

Что по закону можно взять в салон самолета? // Консультация
Авиаперевозчик может выдвинуть дополнительные правила к весу и габаритам клади
Лилия Сулейманова 16 марта в 16:03
672 0
​Лишь малая часть аудитории siapress.ru отправляет детей в летние лагеря // ИНФОГРАФИКА

​Лишь малая часть аудитории siapress.ru отправляет детей в летние лагеря // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 16 марта в 12:13
375 0
Регистрироваться на портале можно даже школьникам до 14 лет

Регистрироваться на портале можно даже школьникам до 14 лет
Все популярнее становится получение услуг в сфере образования с помощью портала государственных и муниципальных услуг
Анна Томазова, директор департамента образования Сургута 16 марта в 11:23
657 2
Сургутский воспитатель стала лучшей в Югре

Сургутский воспитатель стала лучшей в Югре
Регина Андреева, воспитатель ДС «Березка» 16 марта в 10:45
595 0
Киносони // ТЕСТ

Киносони // ТЕСТ
Сегодня, 16 марта, отмечается Всемирный день сна. Угадайте фильмы по кадрам со спящими героями!
Редакция СИА-ПРЕСС 15 марта в 17:08
473 0
Люди чаще приобретают товары дистанционно

Люди чаще приобретают товары дистанционно
В этом году день защиты прав потребителей проходит под девизом «Сделаем цифровые рынки справедливыми и честными»
Михаил Яцик, начальник отдела защиты прав потребителей Сургута 15 марта в 16:48
470 0
5 вещей, без которых не пережить весну в Сургуте

5 вещей, без которых не пережить весну в Сургуте
От дубленки до капучино: чем будем отпугивать весеннюю депрессию
Редакция СИА-ПРЕСС 15 марта в 15:48
645 1
Когда-то школьники осваивали перо, теперь учатся работать с ручкой 3D

Когда-то школьники осваивали перо, теперь учатся работать с ручкой 3D
На базе "Технополиса" прошел мастер-класс "Чудо-ручка"
Александра Астра, Медиацентр 15 марта в 15:39
513 0
​Счастливое детство своими руками

​Счастливое детство своими руками
Когда малыши тоскуют, что снеговик тает...
Заведующая МБДОУ детский сад № 25 «Родничок» Татьяна Невьянцева 15 марта в 09:34
451 0
​Сургутские театралы — об Олеге Табакове

​Сургутские театралы — об Олеге Табакове
Что связывало знаменитого артиста и наш город
Надежда Макаренко 14 марта в 15:32
677 0
Аудитория siapress.ru положительно отнеслась к выступлениям олимпийской сборной России в Пхенчхане // ИНФОГРАФИКА

Аудитория siapress.ru положительно отнеслась к выступлениям олимпийской сборной России в Пхенчхане // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 14 марта в 15:08
391 0
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика