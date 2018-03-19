В Сургутском районе подвели итоги президентских выборов

Явка на президентские выборы в Сургутском районе превысила 70 процентов. Об этом сегодня рассказал председатель территориальной избирательной комиссии района Андрей Чижов во время пресс-конференции в администрации муниципалитета. По его словам, явка на этих выборах превысила показатели 2012 года.

«По итогам этих выборов явка составила 70,19 процента, а всего проголосовало 62070 человек. Подавляющее большинство голосов, 70,47 процента, получил кандидат Владимир Путин. За ним следуют: Павел Грудин – 17,65 процента, Владимир Жириновский – 7,19 процента, Ксения Собчак – 1,09 процента, Максим Сурайкин – 0,54 процента, Григорий Явлинский – 0,53, Сергей Бабурин – 0,44 процента, Борис Титов – 0,43 процента. В целом явка на этих выборах превысила явку 2012 года на несколько процентов», - сообщил Андрей Чижов.

Самая большая явка была зарегистрирована в Угуте, где на выборы пришли 85,07 процента избирателей, следом идет Локосово с 84,34 процента и Русскинская – 80,03 процента. Аутсайдером стало Тундрино, где до избирательного участка дошли 64,03 процента.