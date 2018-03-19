​В Югре ожидается сильный ветер, снегопад и метели

Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Югры предупреждает о резком ухудшении погодных условий.

19-20 марта в Югре ожидается сильный снегопад, порывы ветра до 21-26 м/с, метель, а также гололедные явления.

Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому округу рекомендует в случае ухудшения погодных условий (сильного ветра и снижения видимости) водителям воздержаться от поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости, быть внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию, выбирать скоростной режим в соответствии с погодными условиями.