​Лидеры Китая, Венесуэлы и Боливии поздравили Путина с переизбранием

Председатель КНР Си Цзиньпин, председатель Государственного совета Кубы Рауль Кастро, президент Сербии Александр Вучич, а также главы Венесуэлы и Боливии Николас Мадуро и Эво Моралес поздравили Путина в связи с переизбранием на пост президента России, сообщает «Meduza».
Также Путина поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Молдавии Игорь Додон, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Итоги выборов. Председатель ТИК Сургута Светлана Гаранина// ONLINE 20 марта в 14:00