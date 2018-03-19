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​Лидеры Китая, Венесуэлы и Боливии поздравили Путина с переизбранием

Председатель КНР Си Цзиньпин, председатель Государственного совета Кубы Рауль Кастро, президент Сербии Александр Вучич, а также главы Венесуэлы и Боливии Николас Мадуро и Эво Моралес поздравили Путина в связи с переизбранием на пост президента России, сообщает «Meduza».

Также Путина поздравили президент Белоруссии Александр Лукашенко, президент Молдавии Игорь Додон, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков и президент Азербайджана Ильхам Алиев.


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Сегодня в 10:54, просмотров: 212, комментариев: 0


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