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​Владимир Путин уверенно переизбрался на четвертый срок

Явка составила 67 процентов

Фото ntv.ru
Фото ntv.ru

По итогам обработки 99 процентов бюллетеней Владимир Путин на президентских выборах набирает 76,4% голосов, сообщает Meduza.

Сразу за ним идет Павел Грудинин с результатом в 11,81 процента. Закрыл тройку лидеров Владимир Жириновский (5,67 процента).

Четвертое место заняла Ксения Собчак (1,66 процента), пятое – Григорий Явлинский (1,04 процента).

Отметим, что по данным издания «РИА Новости» при обработке 91,5 процента бюллетеней явка составила 67 процентов. Это больше, чем на выборах президента России 2012 года (65,35 процента), и меньше, чем на выборах-2008 (69,81 процента).


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Сегодня в 09:26, просмотров: 576, комментариев: 19


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Комментарии:
Серж
не нравится
Сегодня в 10:30
Товаришщи Мазурины, поздравляем вас с наихудшим для вас результатом выборов! Россия - вперёд, компрадоры,внутренние иммигранты, и отчизноеды, думайте, где вам жить, и как жить. Крепитесь, Киса!
444 Серж
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Сегодня в 11:14
Ликуй, русогуб с все говорящей фамилией Лагерев. Издевайся над Россией, которую связала и насилует банда чинуш-миллиардеров, смейся, жалкий недалекий паяц, плюй в глаза одурманенному лживой пропагандой русскому народу, лишенному права избирать руководство, выбирать свое будущее на честных свободных выборах. Закати пир горой. У русогубов сегодня праздник.
Сергей Б Серж
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Сегодня в 11:16
Совсем не опечален за Мазурина, но вы тоже не лучше, патриот сомнительного разлива, Россия – вперед. Не было, не было и вдруг бац… на четвертом сроке застоя. Чудо, чудо…
Серж
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Сегодня в 11:27
Тёзка, с Александром всё понятно. Это диагноз. И уже многолетний. А почему я для вас - патриот сомнительного разлива? Объясните, будьте так добры. Александр, до свидания, вас ждёт серпентарий на "Эхо Москвы".
444 Серж
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Сегодня в 11:31
Да с товарищем по фамилии Лагерев ясно все было уже при рождении. Бог шельму метит. Лагерев себя только в концлагере нормально чувствует. Свобода ему - ад.
444 Сергей Б
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Сегодня в 11:34
Вы "за Россию" лучше опечалились бы. Чего по мне-то кручиниться? Это Россия, русский народ нынче в положение неприличное поставлены, от чего так ликует русогуб Лагерев.
Серж
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Сегодня в 11:45
Александр, принимайте поражения по-мужски! Не злитесь. "Злость - это состояние, в котором язык работает быстрее мысли". Печальник России вы наш!
444 Серж
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Сегодня в 12:05
Лагерев. Радоваться поражению России, унижению русского народа не могу. Тут надо таким же русогубом как вы быть. А злость у меня только к путинским чинушам-миллиардерам, которые Россию в бараний рог свернули и измываются над ней, как хотят. Да их прихлебателям.
Вот уж воистину прав был один человек, сказавший две тысячи лет назад: "Наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной".
Мироправители тьмы века сего... Лучше не скажешь. Даже не трудитесь понять, верноподданый наш патриот сомнительного разлива, ликующий в день национального унижения.
Серж
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Сегодня в 12:19
Мазурин, а 90 года для вас были днями национального унижения? Или наоборот? НЕ называйте себя народом. Кто вы? Я - рабочий человек, а кто вы? В санаториях элитных отдыхали. Кто вы, отчизноед вы наш? Какой свободы вы хотите? Вы итак всё делаете, что хотите: вон гадостей сколько пишите и делаете. Живы, живёте нормально? И где несвобода? Да, что толку с вами говорить? Будьте здоровы. Я бы на вашем месте всё же куда-нибудь уехал. Что душу-то рвать!
444 Серж
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Сегодня в 12:53
Я и говорю, Лагерев, что для вас, русогуба, свобода - ад, а концлагерь с лагерным начальством и пайкой - рай. Вам не понравился развал тоталитарного коммунистического режима? Думаете конец путинского безвременья будет для России "элитным санаторием"? Ничему не научили предыдущие катастрофы? (Эта же вовсе не первая, развал не менее авторитарного царского режима разрушил Россию просто до основания) Или надеетесь не дожить?
Вы еще и грамоту нетвердо усвоили, через печатные буквы с трудом продираетесь? Где я себя народом-то назвал? Это ваша неприличная с советских времен оставшаяся привычка, чуть что, мы-народ, себя в грудь бить. Я этой болезнью не страдаю. Но радоваться тому, что русский народ оглушили, одурманили и, "воспользовавшись беспомощным состоянием", насилуют путинские чинуши-миллиардеры? Нет уж, увольте. Это вам, русогубам, радость.
P.S. Вы, "рабочий человек", где работаете-то? Языком чешете в библиотеке, не имея элементарного образования? Ну-ну... Смотрите, не перетрудитесь.
йося
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Сегодня в 12:56
Эй братва вам тут не скушно на троих базлать,
ВсЁ, Путин победил......
444 йося
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Сегодня в 12:59
Кого? Если только Россию и русский народ.
Серж
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Сегодня в 13:00
Всех поздравляю, Йося! Не хотел с Мазуриным о чём-нибудь даже говорить. Но,так захотелось его поздравить. Отдыхайте, МАзурин.
444 Серж
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Сегодня в 13:17
Ну да, "не хотел". С самого утра примчался не на свою бюджетную помойку, где живые люди не ходят, а сюда, на СИАПРЕСС, чтобы с гиканьем и присвистом приветствовать победу авторитарной деспотии над русским народом. Ну русогуб - что возьмешь.
Сергей Б Серж
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Сегодня в 14:24
С чем поздравляете то, что изменилось? Русские высадились на Марс? Или с возвратом к истокам советской власти, но только под олигархическим управлением? Когда народ в эйфории на грани маразма горячо чествовал своих вождей. Действительно, чё велосипед-то изобретать – поделили, попилили, а взамен людишкам советские бренды вернули – радуйтесь россияне. Да здравствует партия и великий вождь. Прямо сказка про вершки и корешки.
Серж
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Сегодня в 15:20
А что бы хотели вы, тёзка? Все много говорят, но где предложения, где решения вопросов, кого лучше надо было выбрать и т.д. Ваша позиция? Ваши предложения? Реальные? ,
444
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Сегодня в 15:38
Да, Сергей Б, расскажите, "кого лучше надо выбрать" при Муссолини, Сталине, Гитлере, Брежневе, Тито, Мао, Кастро, Франко, Киме, Пол Поте, Мугабе, Лукашенко, Назарбаеве, Путине? Ваши предложения, "реальные", "и т.д."? Ни стыда же ни совести у вас, Лагерев, нет. Ни капли.
Сергей Б Серж
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Сегодня в 16:10
Для начала скажу, чего я пытаюсь не делать – пытаюсь не пресмыкаться. Чего и другим советую. Тогда глядишь и жизнь налаживаться начнет, экономика там и все остальное.
Серж
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Сегодня в 16:27
Извини, тёзка, прожил я немало, поработал честно, давно на пенсию вышел, а вот проголосовал за Путина, и, оказалось, что я пресмыкаюсь. Так решают некоторые. Вы тоже так думаете?.

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