​Владимир Путин уверенно переизбрался на четвертый срок

По итогам обработки 99 процентов бюллетеней Владимир Путин на президентских выборах набирает 76,4% голосов, сообщает Meduza.

Сразу за ним идет Павел Грудинин с результатом в 11,81 процента. Закрыл тройку лидеров Владимир Жириновский (5,67 процента).

Четвертое место заняла Ксения Собчак (1,66 процента), пятое – Григорий Явлинский (1,04 процента).

Отметим, что по данным издания «РИА Новости» при обработке 91,5 процента бюллетеней явка составила 67 процентов. Это больше, чем на выборах президента России 2012 года (65,35 процента), и меньше, чем на выборах-2008 (69,81 процента).