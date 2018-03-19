Ханты-Мансийский НПФ поддержал окружной этап конкурса «Педагог года - 2018»

Побороться за победу приехали 50 педагогов. Все они стали лучшими в своих городах и районах.

В течение трех дней педагоги доказывали жюри свой профессионализм: проводили открытые занятия, презентовали свои педагогические методики, участвовали в дискуссиях. В результате, звание «Педагог года Югры 2018» завоевала Екатерина Колесникова, учитель английского языка из Сургута. Теперь она будет представлять наш округ в финале всероссийского конкурса.

Все участники регионального этапа получили полезные подарки от Ханты-Мансийского НПФ, который является корпоративным фондом педагогов Югры, поскольку реализует окружной закон «О дополнительном пенсионном обеспечении отдельных категорий граждан».

Региональная программа«Две пенсии для бюджетников»принята в Югре в 2004 году. Она позволяет педагогам и работникам других бюджетных учреждений Югры формировать будущую пенсию с помощью средств окружного бюджета.

Участниками региональной пенсионной программы уже стали порядка 40 тысяч югорчан. Почти половина из них педагоги. Таким образом, учителя Югры активнее других бюджетников используют своё право на дополнительную пенсию. Около полутора тысяч педагогов уже получают окружную пенсию. Ее средний размер – 15 тысяч рублей. А самую большую пенсию получает учитель из Ханты-Мансийского района, в дополнение к пенсии по старости он получает ежемесячно 31 222 рубля.