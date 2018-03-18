Избирком Югры подвел итоги явки избирателей на выборах UPD.

На момент закрытия избирательных участков в 20:00 активность избирателей в Югре составила 766 597 человек или 68,20% от общего числа избирателей.

Однако это ещё предварительные итоги.

По сравнению с 2012 годом явка увечилась на 7,18%.

Лидеры среди районов – Нефтеюганский – 82,41%, Белоярский – 81,41% и Нижневартовский – 79,69%.

Среди городского населения самыми активными к этому часу стали избиратели Югорска – 74,91%, Ханты-Мансийска – 73,70% и Покачей – 69,39%.