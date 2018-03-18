​Почти 18 процентов избирателей Сургутского района уже проголосовали на выборах российского президента

На 10 утра явка избирателей в Сургутском районе составила порядка 17,84 процентов. Это данные с учетом досрочного голосования, которое шло в муниципалитете с конца февраля.

Одним из первых сегодня пришел на избирательный участок в Барсово и глава Сургутского района Андрей Трубецкой. Он был удовлетворен утренней активностью жителей. Но призвал всех людей, кто еще не выполнил гражданский долг обязательно сделать это в течение дня.

«Я считаю, что участие в выборах президента страны скорее обязанность, чем право. Поэтому убедительно прошу всех прийти на избирательный участок и отдать голос тому или иному кандидату» - резюмировал Андрей Трубецкой.

Всего в Сургутском районе работает 50 участковых избирательных комиссий. Они, как и по всей стране, открыты до 20:00.