​Текущая явка на выборах в Сургуте и Сургутском районе UPD.12:00

Часть избирательных участков в Югре начали свою работу сегодня в 6 утра. На два часа раньше открылся 21 участок в городах Сургут, Когалым, Покачи, Урай, Лангепас и Мегион.

Следить за текущей явкой в Сургуте можно на сайте vibor.admsurgut.ru. Согласно данным которого, по состоянию на 8:00 явка избирателей составила 593 человека. К 10 утра число людей, отдавших свой голос выросло до 21373 - 8,25 процента.

На сайте появились новые данные по состоянию на 12:00. Количество проголосовавших достигло 66268 человек, что составляет 25,46% процента.

В Сургутском районе по данным на 10 утра проголосовало 15221 человек. К 12 часам количество проголосовавших достигло 34,92 процента. В абсолютных цифрах 30292 человека.