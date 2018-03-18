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​Текущая явка на выборах в Сургуте и Сургутском районе UPD.12:00

Фото nashvybor2018.ru
Фото nashvybor2018.ru

Часть избирательных участков в Югре начали свою работу сегодня в 6 утра. На два часа раньше открылся 21 участок в городах Сургут, Когалым, Покачи, Урай, Лангепас и Мегион.

Следить за текущей явкой в Сургуте можно на сайте vibor.admsurgut.ru. Согласно данным которого, по состоянию на 8:00 явка избирателей составила 593 человека. К 10 утра число людей, отдавших свой голос выросло до 21373 - 8,25 процента.

На сайте появились новые данные по состоянию на 12:00. Количество проголосовавших достигло 66268 человек, что составляет 25,46% процента.

В Сургутском районе по данным на 10 утра проголосовало 15221 человек. К 12 часам количество проголосовавших достигло 34,92 процента. В абсолютных цифрах 30292 человека.


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Сегодня в 11:30, просмотров: 546, комментариев: 2


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Комментарии:
альберт леонов
не нравится
Сегодня в 11:52
или у меня что с компом, или на сайте по выборам: 12 часов еще нет а явку уже дают...
tanatos49 альберт леонов
не нравится
Сегодня в 12:18
Там сведения отображаются не в реальном времени, а поступают периодически. Были данные близко в полудню - вывели.

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