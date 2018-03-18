​Следить за выборами можно на специальном портале видеотрансляций

Накануне, ориентировочно в 21:20 по Москве начал свою работу портал видеотрансляций с избирательных участков.

Его запуск был осуществлено за час 40 минут до начала голосования в самых восточных регионах России.

Однако стоит отметить, что камерами оборудованы не все участки (их нет, в частности, в больницах и местах заключения, а также там, где нет технических возможностей организовать видеотрансляцию).

Глава ЦИК Элла Памфилова отметила, что на участках с видеонаблюдением проголосуют более 80 процентов избирателей.