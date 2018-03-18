​Россия объявила о высылке британских дипломатов и закрытии консульства

Россия объявила о высылке 23 дипломатических сотрудников посольства Великобритании, сообщает «Meduza» со ссылкой на заявление МИД РФ.
Помимо этого, в России прекращается «в связи с неурегулированностью статуса» деятельность Британского совета, а также работа консульства Великобритании в Санкт-Петербурге.
Решения были приняты «в ответ на провокационные действия британской стороны и бездоказательные обвинения Российской Федерации в связи с происшествием в Солсбери».
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