​Лондонский «Арсенал» рассказал своим болельщикам об опасности поездки в Россию

На официальном сайте лондонского футбольного клуба «Арсенал» появилось предупреждение согласно которому, болельщики, намеренные поехать в Москву на гостевой матч 1/4 финала Лиги Европы с ЦСКА могут столкнутся с агрессивно настроенными российскими болельщиками из-за возросшей политической напряженности между Великобританией и Россией, сообщают «Ведомости».
«Вы можете столкнуться с антибританскими настроениями, оскорблениями. Вам следует сохранять бдительность, избегать протестов и политических демонстраций, а также не комментировать политические события», - написано в сообщении.
Однако британское посольство в Москве отметило, что на данный момент у них нет информации о том, что путешествующие по России британцы сейчас сталкиваются с какими-либо проблемами.
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