МИД назвал возможные страны — источники отравляющего вещества «Новичок»

Официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявила, что ни в России, ни в СССР никогда не велось исследований по разработке химических веществ с прямым или кодовым названием «Новичок», пишут «Ведомости».

В качестве наиболее вероятных источников происхождения «Новичка» она назвала Великобританию, Словакию, Чехию и Швецию. США – под вопросом, добавила она.

«Запад просто пытается всех оболванить и увести взгляд от того, что они творили сами на территории Сирии и Ирака», – сказала она в эфире канала «Россия 24».

Захарова уверена, что обвинения в адрес России напрямую связаны с сирийским вопросом. «Нужно каким-то образом показать миру, что на самом деле Россия не миротворец, а играет в какую-то свою игру», – пояснила она.