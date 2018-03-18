​Минкомсвязи рассказали о росте хакерской активности перед выборами

Минкомсвязи отчитались о зафиксированном увеличении числа хакерских атак по мере приближения к выборам президента России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление главы ведомства Николая Никифорова.
«Мы действительно определенный рост активности наблюдаем. Но мы в работоспособности и защите системы абсолютно уверены», – заявил он, отметив, что «все специалисты переведены на круглосуточный режим работы».
«Атаки - постоянное явление, мы их наблюдали и раньше. Пока сложно сказать, насколько они связаны с проведением выборов. Но посмотрим. Думаю, что основной театр мы увидим во время голосования здесь, в центральной части России», – пояснил Никифоров.
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