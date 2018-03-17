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​В Московской области хотят установить памятник Ольге Бузовой

В Московской области уже в ближайшее время установят памятник телеведущей и певице Ольге Бузовой. Об этом телеканалу «360» рассказал скульптор, выступивший автором данной идеи.

По мнению автора, эта популярная российская певица и телеведущая «лучше всех отражает современные тренды в массовой культуре и является примером для многих российских подростков».

На данный момент уже готовится макет монумента и идет процесс получения разрешения на установку памятника.


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17 марта в 13:02, просмотров: 891, комментариев: 0


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