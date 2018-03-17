​В Сургуте состоится общегородское собрание для опекунов, попечителей, приемных родителей

9 апреля в 18-00 часов в Сургуте пройдет ежегодное общегородское собрание для опекунов, попечителей, приемных родителей на тему: «Защита прав и законных интересов подопечных, ответственность опекунов, попечителей, приемных родителей и органов опеки и попечительства».
Собрание состоится в малом зале муниципального автономного учреждения «Сургутская филармония» (Энгельса, 18).
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 52-28-87,52-28-86, 52-28-56, 52-28-55, 52-28-54.
Итоги выборов. Председатель ТИК Сургута Светлана Гаранина// ONLINE 20 марта в 14:00